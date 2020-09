Coronavirus, Zingaretti attacca: “I negazionisti offendono vittime e medici” (Di mercoledì 2 settembre 2020) A margine dell’inaugurazione di un drive-in, il presidente del Lazio Nicola Zingaretti si è scagliato contro i negazionisti del Coronavirus Tra poco meno di 3 giorni, una manifestazione di negazionisti del Coronavirus avrà luogo alla Bocca della Verità di Roma. Sabato 5 settembre, infatti, diversi no-vax, negazionisti e gilet arancioni si incontreranno per protestare contro … L'articolo Coronavirus, Zingaretti attacca: “I negazionisti offendono vittime e medici” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

