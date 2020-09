Coronavirus: Usa, oltre 43.000 casi in 24 ore (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 02 SET - Gli Stati Uniti hanno registrato 43.253 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Il dato porta il bilancio ... Leggi su corrieredellosport

