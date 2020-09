Coronavirus, Usa non prenderanno parte a ricerca globale sul vaccino (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gli Usa hanno deciso di non prendere parte alla ricerca mondiale sul vaccino contro il Coronavirus a causa del coinvolgimento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli Stati Uniti non parteciperanno alla ricerca globale per produrre e distribuire un vaccino contro il Coronavirus. Una decisione dettata dal fatto che in questo processo è coinvolta l’Organizzazione Mondiale della … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Italia : Gli Usa non contribuiranno alla distribuzione del vaccino contro il Covid - RaiNews : Primo caso di reinfezione negli Stati Uniti - A_Muhammad999 : RT @theworldindex: Most coronavirus deaths: ????USA: 188,900 ????BRA: 122,681 ????IND: 66,460 ????MEX: 65,241 ????GBR: 41,504 ????ITA: 35,491 ????FRA: 3… - revue2presse : LE FIGARO - jagtap_vinu : RT @theworldindex: Most coronavirus deaths: ????USA: 188,900 ????BRA: 122,681 ????IND: 66,460 ????MEX: 65,241 ????GBR: 41,504 ????ITA: 35,491 ????FRA: 3… -