Coronavirus, ultime notizie – Usa, vaccino disponibile già a fine ottobre. In Colombia oltre 20 mila decessi. Positivi tre giocatori del Psg (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, 1.326 i nuovi Positivi ma con più di 100mila tamponi. Sei morti, aumentano i ricoverati (+57) – Il bollettino della Protezione civile (2 settembre)Coronavirus, in Lombardia lieve calo dei nuovi casi: da +242 a +237. Sono 2 le vittime (come ieri) – Il bollettino della Regione Lombardia (2 settembre)Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiJohns Hopkins University Mappa Covid-19 (2 settembre 2020)Secondo i dati della Johns Hopkins University sono in ... Leggi su open.online

