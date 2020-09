Coronavirus ultime notizie: test farmaco anti-artrite falliti, il punto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus ultime notizie: deludenti i risultati del farmaco anti-artrite Kevzara nel trattamento delle forme severe di Covid, la casa farmaceutica Sanofi sceglie di interrompere i test. Ecco i dettagli del caso.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: il fallimento di Kevzara Coronavirus ultime notizie – La casa farmaceutica francese Sanofi ha comunicato di aver interrotto la sperimentazione del proprio farmaco anti-artrite Kevzara su pazienti affetti da forme gravi di Covid 19. “Lo studio non ha prodotto i risultati sperati”: sostanzialmente questo il contenuto ... Leggi su termometropolitico

