Coronavirus, Speranza: “Tutte le scuole riapriranno a settembre e in sicurezza, mascherina obbligatoria ma non al banco se c’è distanza. Entro 2020 prime dosi del vaccino” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Siamo in un passaggio delicato dell’evoluzione epidemiologica in Italia, in Europa e nel mondo”. Lo ha affermato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’Aula del Senato nel corso delle comunicazioni sulle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Il quadro “si e’ giorno dopo giorno deteriorato ed anche in Italia, seppur in un quadro diverso dai paesi europei, abbiamo registrato una graduale salita dei contagi. I numeri ci illustrano lo scenario in maniera più semplice e lineare. Gli ECDC hanno indicato il tasso di incidenza del virus di tutti i Paesi europei nelle ultime due settimane rispetto a 100mila abitanti: Spagna 205, Francia 88, Croazia 87, Romania 84, Italia a 23. Quest’ultimo è un dato molto simile a quello della Germania e che ad oggi è tra i migliori dati del contesto ... Leggi su meteoweb.eu

