Coronavirus, Speranza: “Quadro epidemiologico europeo si è significativamente deteriorato. Anche in Italia graduale salita dei contagi” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Rispetto alla precedente informativa del 10 agosto “il quadro epidemiologico europeo è significativamente deteriorato riscontrando una graduale salita del numero di contagi“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni in Senato sull’attuazione delle misure anti-covid. “E Anche nel nostro Paese purtroppo, pur se in un quadro lontano dai Paesi europei che hanno riscontrato maggiori difficoltà, abbiamo rilevato una graduale salita del numero dei contagi”, ha aggiunto il ministro L'articolo Coronavirus, Speranza: “Quadro epidemiologico europeo si è ... Leggi su ilfattoquotidiano

aspettaaspetta : RT @GeMa7799: Coronavirus, informativa al Senato? Toh, Conte non c'è: pesanti dubbi sul premier...c'è Roberto Speranza e non Giuseppe Conte… - fisco24_info : Coronavirus: Speranza, priorità assoluta è riaprire le scuole: Informativa ministro al Senato - GeMa7799 : Coronavirus, informativa al Senato? Toh, Conte non c'è: pesanti dubbi sul premier...c'è Roberto Speranza e non Gius… - SoyRobotico : RT @GiaPettinelli: Coronavirus: Speranza, priorità assoluta è riaprire le scuole - Cronaca - ANSA - GiaPettinelli : Coronavirus: Speranza, priorità assoluta è riaprire le scuole - Cronaca - ANSA -