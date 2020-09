Coronavirus, Speranza: “La scuola è una priorità assoluta. Entro la fine del 2020 le prime dosi del vaccino Astrazeneca” (Di mercoledì 2 settembre 2020) La scuola riaprirà in sicurezza a settembre, grazie anche alla distribuzione di 11 milioni di mascherine a studenti e personali. E’ quanto ha ribadito oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell’informativa in Senato sull’attuazione delle misure anti-Covid. “E’ una priorità assoluta. Su questo obiettivo – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – si stanno investendo tutte le energie, l’obiettivo è ricostruire una relazione organica tra scuola e Servizio Sanitario Nazionale, se ci saranno casi positivi saranno i dipartimenti di prevenzione delle Asl territoriali a intervenire con un’indagine e con la decisione delle misure da adottare dai tamponi alla quarantena”. “Non lasceremo soli i presidi e gli ... Leggi su lanotiziagiornale

Striscioni colorati con scritto "Andrà tutto bene" dipinti dai bambini per darci un po' di grinta – perché nessuno come loro è capace di infondere speranza. Dirette – più o meno sofferte – di Conte a ...