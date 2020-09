Coronavirus, Speranza: “Età media dei contagiati è di 29 anni” (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA – “La novita’ sostanziale e piu’ significativa nei numeri che stiamo analizzando nelle ultime settimane e’ il fortissimo abbassamento dell’eta’ media delle persone che sono contagiate. Il nostro sistema di monitoraggio, quello costruito settimanalmente con l’Istituto superiore di sanita’ e le Regioni, ha segnalato negli ultimi sette giorni un’eta’ media dei contagiati di 29 anni”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante un’informativa urgente sull’attuazione delle misure anti-Covid oggi al Senato. “Credo sia un dato assolutamente significativo su cui dobbiamo riflettere- ha proseguito Speranza- anche rispetto alle misure che andiamo a mettere in campo. Mi preme segnalare che non e’ solo un dato italiano ma anche europeo, internazionale, che spiega almeno parzialmente anche la ragione per cui la pressione sulle strutture sanitarie, non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi, e’ comunque molto significativamente inferiore rispetto a quella che abbiamo visto in passato”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, Speranza: “Età media dei contagiati è di 29 anni” Zingaretti inaugura drive-in per test Covid a Fiumicino: “Proposta è biglietto-tampone alla partenza” Migranti, Aodi (Medici stranieri): “Gli irregolari con Covid-19 sono solo l’1,5%” Scuola, niente mascherina in classe se si è a un metro di distanza Coronavirus, i giovani possono risultare positivi al tampone fino a tre mesi con carica diversa Coronavirus, lo studio sulle terapie intensive: “Così dimezzeremo i morti” Leggi su dire

