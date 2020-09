Coronavirus, Speranza al Senato: «La pandemia in Europa sta peggiorando. Daremo alle scuole 11 milioni di mascherine» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre)Il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto al Senato per un’informativa sul Coronavirus. Da subito, il ministro ha parlato di «quadro epidemiologico europeo significativamente deteriorato – avendo riscontrato – una graduale salita del numero di contagi». Per Speranza, «il dato più notevole» di queste ultime settimane riguarda «il fortissimo abbassamento dell’età media» dei contagiati. Non solo in Italia. In classe solo con le mascherine usa e getta: gli esperti del Cts bocciano quelle di stoffa a scuolaPoi il ministro ha ribadito più volte la necessità di riaprire le scuole: «Una priorità assoluta – ... Leggi su open.online

