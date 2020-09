Coronavirus, Silvio Berlusconi positivo al tampone: isolamento ad Arcore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus: a farlo sapere sono alcune fonti di Forza Italia, che raccontano che il leader azzurro ha avuto esito positivo di un tampone effettuato come controllo precauzionale. Berlusconi è adesso in isolamento nella sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. “Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centrodestra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”, concludono da Forza Italia. Leggi anche: 1. Non possiamo essere ostaggio dei no-vax: rendiamo il vaccino antinfluenzale obbligatorio a ... Leggi su tpi

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - petergomezblog : Silvio }Berlusconi negativo al #coronavirus: due tamponi dopo l’incontro con Flavio #Briatore - fattoquotidiano : 'IL PRESIDENTE COME STA?' Quando ieri mattina si è saputo che Flavio Briatore era risultato positivo al coronavirus… - quotidianodirg : #Italia Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus - gnu4545 : Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Silvio Coronavirus, Silvio Berlusconi positivo al tampone - La Repubblica La Repubblica Silvio Berlusconi positivo al Covid-19

Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19. L’ex Presidente del Consiglio è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare Silvio Berlusconi positivo al Covid-19. La notizia è giunta pochi ...

Coronavirus, Berlusconi positivo: "E' asintomatico"

MILANO - Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. "Berlusconi è asintomatico in isolamento a domicilio", spiega il professor Alberto Zangrillo, medico personale del leader ...

Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19. L’ex Presidente del Consiglio è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare Silvio Berlusconi positivo al Covid-19. La notizia è giunta pochi ...MILANO - Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. "Berlusconi è asintomatico in isolamento a domicilio", spiega il professor Alberto Zangrillo, medico personale del leader ...