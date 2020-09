Coronavirus Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia è positivo al tampone (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Il leader di Forza Italia si è sottoposto al test dopo aver soggiornato in Sardegna a metà agosto, vacanza nella quale ha incontrato anche Flavio Briatore. Secondo quanto riferisce il suo medico Alberto Zangrillo, il presidente di FI è asintomatico e al momento si trova in isolamento domiciliare. Nei giorni scorsi si era già sottoposto ad altri due tamponi, entrambi risultati però negativi. Coronavirus, Silvio Berlusconi è positivo La notizia è stata resa nota dall’ufficio stampa di Berlusconi, il quale ha comunicato che il ... Leggi su urbanpost

