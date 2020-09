Coronavirus, si prevedono 300 mila tamponi al giorno. L’infettivologo: “Facendogli agli asintomatici paralizziamo il paese” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Aumentare il numero di tamponi per asintomatici? “Sono perplesso, se aumentiamo tamponi per asintomatici rischiamo di paralizzare l’Italia”. Lo afferma Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Se si tratta di avere un offerta potenziale in epoca autunno inverno per sintomatici o poco sintomatici è importante ma attenzione a voler tracciare tutti gli asintomatici perché è sconsigliato dal Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta (CDC), sia perché gli asintomatici può on trasmettere e sia perché con 300mila tamponi al giorno ... Leggi su meteoweb.eu

