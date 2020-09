Coronavirus, Regione Lazio: più della metà dei positivi dalla Sardegna aveva sintomi. Ma non sono stati fermati (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, il dossier della Regione Lazio. Quasi il sessanta per cento dei positivi dalla Sardegna presentava sintomi già al momento del tampone all’arrivo. Ma non sono stati fermati al momento dell’imbarco. Torna la tensione tra il Lazio e la Sardegna per i controlli agli imbarchi per individuare e isolare i soggetti positivi al Coronavirus prima della partenza. Secondo il dossier preparato dalla Regione Lazio, e inviato al Ministero della Salute, più della metà dei soggetti ... Leggi su newsmondo

