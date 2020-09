Coronavirus: prima udienza generale Papa a San Damaso, saluta fedeli con distanza sicurezza (Di mercoledì 2 settembre 2020) Città del Vaticano, 2 set. (Adnkronos) - Il Papa, senza mascherina ma mantenendo la distanza di sicurezza in base alle norme anti contagio, saluta nel cortile di San Damaso, all'interno del Vaticano, i fedeli arrivati per assistere all'udienza generale che stamani per la prima volta si svolgerà a San Damaso. Bergoglio poi dalla mano ai collaboratori che lo aiutano nella traduzione della catechesi nelle diverse lingue. I pellegrini -presenti naturalmente in numero contingentato -indossano la mascherina. Leggi su liberoquotidiano

GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - redazioneiene : 'Non vedo Alina da gennaio: dovevamo andare a convivere, il coronavirus è arrivato prima' #LoveIsNotTourism - europainitalia : ?????????? Prima di condividere notizie, accertati sempre che si tratti di informazioni verificate ???? Insieme possiamo… - osservando001 : RT @sono_farmaci: L'emergenza sanitaria in Italia esiste e si chiama: TAGLIO. Hanno tagliato 37 miliardi di euro in 10 anni. In ospedale… - FabioBerry93 : Dopo sei mesi 'ingabbiato' nel Palazzo Apostolico, #PapaFrancesco ritorna tra i fedeli. Nel cortile di San Damaso l… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus prima Coronavirus, ultime notizie: Australia per la prima volta in recessione in 30 anni. Usa, altri 43mila casi Il Sole 24 ORE Coronavirus: prima udienza generale Papa a San Damaso, saluta fedeli con distanza sicurezza

Città del Vaticano, 2 set. (Adnkronos) - Il Papa, senza mascherina ma mantenendo la distanza di sicurezza in base alle norme anti contagio, saluta nel cortile di San Damaso, all'interno del Vaticano, ...

Coronavirus, positivi con sintomi evidenti: la Sardegna non li ha fermati

L’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, paragona i cluster della Costa Smeralda «al match Atalanta-Valencia» di febbraio, 45 mila spettatori assiepati sulle gradinate di San Siro per assis ...

Città del Vaticano, 2 set. (Adnkronos) - Il Papa, senza mascherina ma mantenendo la distanza di sicurezza in base alle norme anti contagio, saluta nel cortile di San Damaso, all'interno del Vaticano, ...L’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, paragona i cluster della Costa Smeralda «al match Atalanta-Valencia» di febbraio, 45 mila spettatori assiepati sulle gradinate di San Siro per assis ...