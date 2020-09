Coronavirus, positivo al tampone un calciatore dell'Italia under 21 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un calciatore della Nazionale under 21 , in ritiro a Lignano Sabbiadoro in vista del match amichevole previsto domani con la Slovenia, è risultato positivo al Covid-19 dopo il secondo tampone effettuato... Leggi su feedpress.me

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - repubblica : ?????? Coronavirus, Berlusconi positivo al tampone. Zangrillo: 'E' asintomatico, in isolamento domiciliare, continua a… - aagulla_espn : Silvio Berlusconi positivo de coronavirus - LuigiLiccardo6 : RT @AlbertoLetizia2: Ho appena letto che #Berlusconi sarebbe positivo al #coronavirus - Giammar10885147 : RT @spinozait: Berlusconi positivo al Coronavirus. 'Assaggia questa mela, non sa di niente'. [@maurizioneri79] -