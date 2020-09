Coronavirus, Papa Francesco: “La pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza” (VIDEO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’Udienza Generale di Papa Francesco di mercoledì 2 settembre 2020. ROMA – L’Udienza Generale di Papa Francesco di mercoledì 2 settembre 2020 si è svolta a porte aperte. Ritorna la presenza dei fedeli al Vaticano dopo l’assenza per l’emergenza Coronavirus. “Dopo tanti mesi – ha esordito il Pontefice – riprendiamo il nostro incontro faccia a faccia e non schermo a schermo. L’attuale pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza. Siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel bene che nel male. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme. Insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non si può. O si fa insieme o non si ... Leggi su newsmondo

