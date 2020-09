Coronavirus: Pakistan, 441 casi e 18 morti in 24 ore (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - ISLAMABAD, 02 SET - Il Pakistan ha registrato 441 nuovi casi di Coronavirus e 18 ulteriori decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il ... Leggi su corrieredellosport

sardanews : Coronavirus: Pakistan, 441 casi e 18 morti in 24 ore - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN PAKISTAN: Altri 4 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 6.298: Sale a 849.393 morti nel Mondo - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN PAKISTAN: Altri 6 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 6.294: Sale a 845.117 morti nel Mondo - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN PAKISTAN: Altri 4 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 6.288: Sale a 840.566 morti nel Mondo - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN PAKISTAN: 1 nuovo decesso nel Paese, in totale sono 6.284: Sale a 835.361 morti nel Mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pakistan Coronavirus: Pakistan, 441 casi e 18 morti in 24 ore Tiscali Notizie Coronavirus: Pakistan, 441 casi e 18 morti in 24 ore

(ANSA) - ISLAMABAD, 02 SET - Il Pakistan ha registrato 441 nuovi casi di coronavirus e 18 ulteriori decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il ...

Nuovo sbarco: 77 migranti pakistani a Gallipoli, tra loro 21 minori

GALLIPOLI (Lecce) – Altro sbarco a Gallipoli nelle scorse ore. Si tratta di 77 migranti pakistani, tutti in buone condizioni di salute generale, di cui 21 minori. Ci sarebbero due presunti scafisti di ...

(ANSA) - ISLAMABAD, 02 SET - Il Pakistan ha registrato 441 nuovi casi di coronavirus e 18 ulteriori decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il ...GALLIPOLI (Lecce) – Altro sbarco a Gallipoli nelle scorse ore. Si tratta di 77 migranti pakistani, tutti in buone condizioni di salute generale, di cui 21 minori. Ci sarebbero due presunti scafisti di ...