Coronavirus, oltre 8.500 casi in Spagna e oltre 7mila in Francia, con 25 morti, (Di mercoledì 2 settembre 2020) Washington, 2 settembre 2020 - I casi accertati di Coronavirus nel mondo sono 25.749.642, con 857.015 decessi: il bilancio, redatto quotidianamente dalla Johns Hopkins University, cresce ... Leggi su quotidiano

SkyTG24 : Coronavirus, in Europa oltre 4 milioni di casi. Quasi 5mila in 24 ore in Francia - rtl1025 : ?? Risalgono i contagi da #Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 1.326 (978 ieri). Sei le vittime, due meno di… - Adnkronos : #Coronavirus, in #Francia oltre 7mila casi in 24 ore - Daviderel4 : RT @Adnkronos: #Coronavirus, in #Francia oltre 7mila casi in 24 ore - BignamiBignami : RT @Corriere: Francia, i contagi risalgono: più di 7 mila in un giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, oltre a Immuni ora arrivano le notifiche delle esposizioni integrate su iPhone La Stampa Premio per 'eroi Covid' in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 02 SET - In Alto Adige gli 'eroi Covid', ovvero il personale delle strutture sanitarie e sociali che si è speso durante l'emergenza coronavirus, riceverà un premio in denaro, che amm ...

Impennata Covid, stretta su visite e attività ospedali sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 02 SET - L'aumento della curva dei contagi da Covid-19 mette a rischio gli ospedali sardi e costringe le autorità sanitarie a intervenire con una nuova stretta. Così a partire da do ...

(ANSA) - BOLZANO, 02 SET - In Alto Adige gli 'eroi Covid', ovvero il personale delle strutture sanitarie e sociali che si è speso durante l'emergenza coronavirus, riceverà un premio in denaro, che amm ...(ANSA) - CAGLIARI, 02 SET - L'aumento della curva dei contagi da Covid-19 mette a rischio gli ospedali sardi e costringe le autorità sanitarie a intervenire con una nuova stretta. Così a partire da do ...