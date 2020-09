Coronavirus oggi in Lombardia: il bollettino del 2 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo i 242 positivi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione: 237 casi e un decesso; i ricoverati in terapia intesiva sono 22, in aumento di 1 rispetto a ieri, i tamponi effettuati sono 17.082: articolo in aggiornamento I dati di ieri sul Coronavirus in LombardiaIl 69,1 % di tutti i soggetti con meno di 60 anni che hanno contratto l’infezione da Sars-Cov-2 non ha sviluppato sintomi clinici (cioè problemi respiratori o febbre sopra i 37,5 gradi). Mentre gli individui sotto i 20 anni nell’81,4% dei casi appaiono senza sintomi clinici anche se hanno sviluppato l’infezione. Il 6,9% degli infetti con più di 60 anni ha avuto sintomi critici, tali cioè da richiedere ... Leggi su nextquotidiano

TizianaFerrario : Coronavirus, saranno i giovani di oggi a pagare i debiti di questa epidemia. Serve che siano istruiti e ben prepara… - Agenzia_Ansa : Molti studenti in Cina hanno iniziato oggi il nuovo anno scolastico. A Wuhan, la megalopoli epicentro dell'epidemia… - GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - AltamuraLiveIt : Coronavirus: oggi 68 nuovi casi. Nel Barese sono 50, ricoverati in 8 - FabioBerry93 : #PapaFrancesco: 'La #solidarietà oggi è la strada da percorrere verso un mondo post-pandemia, verso la guarigione d… -