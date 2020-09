Coronavirus, oggi in Italia record di 103 mila tamponi: resta bassissimo il numero di nuovi casi, stabili morti e terapie intensive [DATI] (Di mercoledì 2 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 6 morti, 257 guariti e 1.326 nuovi casi su 102.959 tamponi, nuovo record assoluto giornaliero. oggi è risultato positivo l’1,28% dei tamponi effettuati, in linea rispetto al dato di ieri e in netto calo anche oggi rispetto ai giorni precedenti. L’aumento assoluto dei nuovi casi, quindi, in realtà non è preoccupante: sono semplicemente aumentati i tamponi, ma la percentuale dei positivi rimane molto bassa. Lo stesso Ministro Speranza ha sottolineato oggi pomeriggio come questi ... Leggi su meteoweb.eu

TizianaFerrario : Coronavirus, saranno i giovani di oggi a pagare i debiti di questa epidemia. Serve che siano istruiti e ben prepara… - Agenzia_Ansa : Molti studenti in Cina hanno iniziato oggi il nuovo anno scolastico. A Wuhan, la megalopoli epicentro dell'epidemia… - GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - mimich58 : RT @Corriere: In Italia 1326 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore. Record di tamponi: sono quasi 103mila - Corriere : In Italia 1326 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore. Record di tamponi: sono quasi 103mila -