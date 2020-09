Coronavirus, nel Paese impennata di nuovi casi: ben 1.326 in appena 24 ore. Sei le vittime (Di mercoledì 2 settembre 2020) C’è ben poco di cui rallegrarsi, mentre a giorni i nostri figli torneranno finalmente a scuola, poco fa la Protezione civile ha diffuso il report quotidiano stilato dal ministero della Sanità sul Coronavirus nel Paese, ed i numeri inquietano. Intanto, nelle ultime 24 ore c’è subito da segnalare un importante incremento di nuovi contagi, ben 1326 rispetto ai 978 di ieri. Questo fa balzare a 271.515 il numero degli italiani contagiati dall’inizio dell’emergenza. Se l’unica regione che non ha censito nessun nuovo caso di Coronavirus è il Molise, c’è invece da segnalare che la Lombardia è tornata a registrare il più alto incremento regionale: con 237 nuove persone contagiate nelle ultime 24 ore. Segue poi il Veneto (163), il Lazio (130), e ... Leggi su italiasera

