Coronavirus nel mondo Gli Usa non contribuiranno alla distribuzione del vaccino

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

Coronavirus ULTIME NOTIZIE – Sono quasi 25,8 milioni i casi di contagio da Covid-19 nel mondo, e la pandemia ha provocato finora più di 856mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 2 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Gli Usa non contribuiranno alla distribuzione del vaccino – L'amministrazione Trump "non parteciperà" al piano in cui siano coinvolti i principali Paesi del mondo volto a distribuire in modo equo il vaccino contro il

