Coronavirus nel Lazio, 130 nuovi casi (80 a Roma), non si arrestano i contagi di rientro. Ecco il bollettino aggiornato delle Asl (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono 130 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 80 sono a Roma. Si conferma ancora una prevalenza dei casi di rientro che sono circa il 52% e dei casi con link dalla Sardegna (circa il 38%). Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Asl Roma 1: 41 nuovi casi. Di questi, 21 sono di rientro: 16 con link dalla Sardegna, 2 dalla Sicilia, 1 dalla Campania, 1 da Malta e 1 dalla Francia. 4 sono contatti di casi già noti ed isolati, mentre 4 casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione; Asl ... Leggi su ilcorrieredellacitta

