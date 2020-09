Coronavirus, nel Casertano superata quota mille contagi da inizio pandemia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Ha superato quota mille il numero delle persone risultate positive al Coronavirus nel Casertano da inizio pandemia: sono 1007, oltre un terzo delle quali contagiate tra fine luglio e agosto, mese quest’ultimo in cui le positività sono schizzate in alto soprattutto a causa dei rientri dalle ferie fuori regione. Emerge dal report giornaliero pubblicato dall’Asl di Caserta. Il dato fotografa la situazione da inizio marzo, e comprende anche i decessi (48) e i guariti (567), ovvero le persone che hanno contratto il virus e ne sono uscite. Ma il numero che davvero preoccupa, è quello dei positivi attuali, ovvero delle persone attualmente contagiate, che hanno scoperto di essere ... Leggi su anteprima24

piersileri : Nel Barone rampante, Italo Calvino scrive:“Viviamo in un paese dove si verificano sempre le cause e non gli effetti… - Tg3web : A Lesbo, in Grecia, è stato rilevato il primo, temuto, contagio da coronavirus nel campo profughi di Moria, dove il… - vaticannews_it : #2Settembre #Nelmondo #FILIPPINE Appello vescovi @cbcpnews Fermare costruzione centrali a carbone N. Zelanda… - _an_tooo_ : RT @marcole___: Il coronavirus quando si è accorto di essere nel corpo di Silvio Berlusconi - youbae_I : RT @marcole___: Il coronavirus quando si è accorto di essere nel corpo di Silvio Berlusconi -