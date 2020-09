Coronavirus, metropolitana e bus: addio alle distanze (Di mercoledì 2 settembre 2020) Milano, 2 settembre 2020 - Atm t oglie i segnaposto e ricalibra i contapersone sulla capienza massima dell'80% , rispetto al tasso di riempimento dei mezzi del 60% applicato ad agosto. Trenord ... Leggi su ilgiorno

qn_giorno : #Milano, #Coronavirus, metropolitana e bus: addio alle distanze - QdSit : Come il coronavirus ha “svuotato” la metropolitana di Catania - s_sironi : #1Settembre ma la d domanda di oggi è: siamo proprio sicuri che alle 8 di un qualsiasi lunedì a Milano i singoli ut… - discoradioIT : Oggi nel Milanese si sono registrati 54 nuovi casi di coronavirus, di cui 30 nel capoluogo. Ieri nella Citta' metro… - zazoomblog : Coronavirus ultime notizie – A Sassari obbligo di mascherina anche all’aperto h24. Continuano a salire i contagi in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus metropolitana

Il Giorno

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Francia, nuovo aumento dei contagi: +4.982. Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 2 settembre. Nelle ult ...Aumentano i casi di coronavirus in Sardegna e, con essi, anche il numero di ricoverati in ospedale. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 50 nuovi casi, 44 rilevati da ...