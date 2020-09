Coronavirus, Mario Draghi: scoperta vaccino eliminerà incertezze (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una importante presa di posizione nei riguardi del tema Covid-19: Mario Draghi, ex presidente della Bce, ha sostenuto che sarà vera svolta solo quando si giungerà al vaccino e che, nel contempo, a livello economico e produttivo, il percorso dei sussidi deve essere inteso come un meccanismo per generare lavoro per le nuove generazioni. “La scoperta vaccino eliminerà incertezze”, dice l’ex presidente della Bce Mario Draghi, a nella giornata conclusiva del Congresso della Società Europea di Cardiologia – Escardio 2020. Draghi: ‘I sussidi devono creare lavori per i giovani’ ‘I sussidi devono creare lavori per i giovani’, afferma ... Leggi su italiasera

italiaserait : Coronavirus, Mario Draghi: scoperta vaccino eliminerà incertezze - Orwell1927 : Draghi 'Coronavirus, test di massa e tracciamento' - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Forte dei sondaggi che danno la sua popolarità molto in alto (e con la complicità del silenzio di #Conte), Mario #Drag… - noitre32 : 'Chi ha vinto quei concorsi?'. Covid, Giordano picchia duro: 'Il governo mi fa paura' - pansopher1 : RT @GeMa7799: 'Test di massa e tracciamento'. Mario Draghi rompe gli indugi? Coronavirus, parla da premier (e Conte tace)...Toc, toc, premi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mario Stasera Italia, Mario Giordano contro il governo: "Coronavirus, perché ho paura" Liberoquotidiano.it Sabato ritorna Mirtò la festa con i Collage al Parco Mario Cervo

OLBIA. Mirtò torna. No, non è un errore. Sono passati appena poco più di dieci giorni dal fine settimana di degustazioni e concerti al centro storico e tra i quartieri, ma il festival internazionale d ...

Università, affitti in calo e stanze vuote: tre case per ogni studente

Tre appartamenti per ogni studente. Alla fine, probabilmente, si spenderà meno.?Ma soprattutto si sceglierà meglio. Ovvero, ogni studente avrà quello che ha sempre sognato: 2-3 opzioni tra cui sceglie ...

OLBIA. Mirtò torna. No, non è un errore. Sono passati appena poco più di dieci giorni dal fine settimana di degustazioni e concerti al centro storico e tra i quartieri, ma il festival internazionale d ...Tre appartamenti per ogni studente. Alla fine, probabilmente, si spenderà meno.?Ma soprattutto si sceglierà meglio. Ovvero, ogni studente avrà quello che ha sempre sognato: 2-3 opzioni tra cui sceglie ...