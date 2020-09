Coronavirus: l’Oms raccomanda i corticosteroidi per i malati gravi e critici (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda l’uso di corticosteroidi sistemici “per il trattamento di pazienti con Covid-19 in condizioni gravi e critiche”. L’indicazione è contenuta in una guida rivolta a medici e responsabili delle decisioni sanitarie pubblicata dall’Oms. Allo stesso tempo l’Agenzia Onu per la salute consiglia “di non utilizzare corticosteroidi nel trattamento di pazienti con Covid non grave”. Nel dettaglio, si legge nel documento, si tratta di “una forte raccomandazione all’uso di corticosteroidi per via endovenosa o orale per 7-10 giorni nei pazienti gravi e critici” e di una “raccomandazione condizionale al ... Leggi su meteoweb.eu

GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - sole24ore : Aumento dei contagi, aumento dei ricoveri, corto circuito lavoro/scuola/famiglia: ecco i 3 scenari tracciati dall’O… - FigliContesi : RT @ispionline: L’#Italia è 6° per numero di decessi per milioni di abitanti a causa del #Covid19. A 6 mesi da quando l’#OMS ha dichiarato… - MarioMauro : RT @ispionline: L’#Italia è 6° per numero di decessi per milioni di abitanti a causa del #Covid19. A 6 mesi da quando l’#OMS ha dichiarato… - dukeby : RT @DataroomCorsera: Chi comanda davvero nell'Oms? È il suo presidente, l'etiope Tedros Ghebreyesus, oppure uno dei maggiori finanziatori B… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Oms Vaccino Coronavirus, Putin: la Russia il primo stato ad averlo registrato Corriere della Sera