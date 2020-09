Coronavirus, l’infettivologo sulla scuola: “Solo il distanziamento non basta, bisogna arieggiare le aule per cinque minuti ogni ora” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le aule scolastiche “vanno arieggiate almeno 5 minuti ogni ora o al massimo due”. Lo ha precisato Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite all”Aria che tira’ su La7. “Sono problematiche di cui si deve parlare – ha aggiunto – perché con il solo distanziamento non si va da nessuna parte e tocca per forza mettere presidi di valutazione sanitaria nelle scuole”. L'articolo Coronavirus, l’infettivologo sulla scuola: “Solo il distanziamento non basta, bisogna arieggiare le aule per cinque minuti ogni ora” ... Leggi su meteoweb.eu

