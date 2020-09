Coronavirus Latina e Provincia: 9 nuovi casi, ecco dove. La situazione aggiornata al 2 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono 9 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore a Latina e Provincia. I casi sono tutti trattati a domicilio e sono così distribuiti: Aprilia (5), Fondi (2), Latina (1), e Sezze(1). La Asl di Latina ha comunicato anche 2 nuovi casi positivi, non residenti in Provincia. Non si registrano nuovi decessi. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 130 nuovi casi (80 a Roma), non si arrestano i contagi di rientro. ecco il bollettino aggiornato delle Asl Nel bollettino odierno l’Azienda Sanitaria di Latina ha comunicato che nella giornata di domenica 6 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

