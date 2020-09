Coronavirus, l’appello degli scienziati al governo: basta con il doppio tampone, tanti positivi non sono contagiosi (Di mercoledì 2 settembre 2020) basta con il doppio tampone negativo. Dagli scienziati autori di ‘Pillole di Ottimismo‘ un appello alle principali cariche istituzionali italiane, al ministro della Salute e al Comitato Tecnico Scientifico affinché venga abbandonata la procedura secondo la quale un paziente affetto da Covid-19 viene considerato ufficialmente malato e contagioso, finché per due volte consecutive l’analisi del tampone nasofaringeo non dia esito negativo. L’equipe, diretta dal virologo Guido Silvestri e da Paolo Spada, chiede che l’Italia si adegui alle nuove direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e riduca a 10 giorni il periodo di malattia per Covid-19 (più 3 giorni senza sintomi, nel caso ve ne fossero), abbandonando l’uso del ... Leggi su meteoweb.eu

