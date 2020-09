Coronavirus, la Sardegna piange una nuova vittima: è un uomo di Bonorva (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Sardegna piange una nuova vittima per Coronavirus. Come riporta anche il nostro giornale partner Quotidiano.net, Salvatore Nurra, 78 anni, pensionato di Bonorva, è morto ieri nel reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari, dove era stato ricoverato il 23 agosto per la positività al Covid-... Leggi su castedduonline

