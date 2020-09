Coronavirus Italia, impennata di contagi: 1.326 in 24 ore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono trascorso 8 mesi dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, un’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il mondo all’improvviso, mutato le abitudini, stravolto la società obbligandola ad asservire il dì e la notte a colpi di distanziamento sociale e mascherine, tutt’ora armi del vivere contemporaneo. Filtrano in questi momenti gli ultimi aggiornamenti sull’andamento di una pandemia che nelle ultime settimane è tornata a spaventare con nuovi casi di contagio in aumento. L’ultimo bollettino della Protezione Civile con i numeri aggiornati al 2 settembre. Coronavirus: l’ultimo bollettino della Protezione Civile Se ieri i nuovi casi di contagio registravano un leggero calo con l’incremento di 978 casi in 24 ore, oggi 2 settembre, ... Leggi su thesocialpost

