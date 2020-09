Coronavirus Italia, il bollettino di oggi. Dati e tabella del 2 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia . Si attendono gli aggiornamenti del Ministero della Salute , dopo i nuovi positivi di ieri che si sono mantenuti sotto a quota mille. Intanto, ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : #coronavirus in Italia le terapie intensive risalgono sopra quota 100 #ANSA - GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - MediasetTgcom24 : coronavirus, calano i contagi in italia: 996 nuovi casi e 6 morti - leggoit : #Coronavirus, in #Lombardia 2 morti e 237 nuovi positivi (89 a #Milano). Quattro province sotto i 10 casi - infoitinterno : Coronavirus, a Fiumicino il più grande drive-in d'Italia, Zingaretti: 'Proposta è biglietto-tampone alla partenza' -