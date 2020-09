Coronavirus Italia, bollettino 2 settembre: 1326 nuovi casi. Record tamponi: quasi 103mila (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tornano a salire, dopo quattro giorni in calo, i nuovi contagi registrati in 24 ore. Ma sono aumentati i tamponi fatti: sono quasi 103mila, Record assoluto di test in una sola giornata. Sei i morti, 2 i ricoveri in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 settembre. I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 1.326 (contro i 978 di ieri), sparsi in tutte le regioni tranne che in Molise: in testa la Lombardia con 237, poi Veneto con 163, Lazio con 130, Campania con 117 ed Emilia-Romagna con 107. I nuovi tamponi sono 102.959, mentre ieri erano stati 81.050. Il numero dei ... Leggi su tg24.sky

