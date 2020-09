Coronavirus Italia, Bassetti: «Stop a bollettini di guerra, si può tornare alla normalità» (Di mercoledì 2 settembre 2020) In collegamento con la trasmissione ‘In Onda’ su La7 Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e presidente della Società Italiana di terapia antinfettiva (Sita), ha espresso le sue perplessità sulla modalità con cui la Protezione Civile continua a comunicare giornalmente i dati Covid. «Con mascherine e distanziamento si può tornare alla normalità. Questo è il messaggio che deve venire dalla medicina oggi: torniamo a vivere con delle precauzioni. Non possiamo continuare a dare ogni sera il bollettino di guerra, questo è profondamente sbagliato», ha affermato l’infettivologo, che ha poi sottolineato: «Il popolo non è abituato a ... Leggi su urbanpost

