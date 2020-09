Coronavirus, in Lombardia lieve calo dei nuovi casi: da +242 a +237. Sono 2 le vittime (come ieri) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre)Il bollettino del 2 settembre Scendono lievemente i casi di Coronavirus in Lombardia. Dopo i +242 registrati nella giornata di ieri, nelle ultime 24 ore i nuovi contagi accertati Sono a quota +237. Di questi, 37 Sono debolmente positivi, e 10 Sono risultati infetti a seguito di test sierologici. Sono invece 2 le vittime della giornata, per un totale di 16.869 decessi dallo scoppio dell’emergenza sanitaria. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 76.407. Sale di un’unità la terapia intensiva: i pazienti Sono infatti 22. Sono invece 220 i ricoverati ... Leggi su open.online

