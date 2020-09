Coronavirus: in Lombardia 220 ricoverati, +8 da ieri (Di mercoledì 2 settembre 2020) Milano, 2 set. (Adnkronos) - Sono 220 le persone positive al Coronavirus e ricoverate negli ospedali della Lombardia, otto in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva, secondo i dati della Regione Lombardia, sono 22, uno in più di ieri. I guariti e i dimessi sono complessivamente 76.407, in aumento di 39 unità nelle ultime 24 ore, di cui 1.319 dimessi e 75.088 guariti. Leggi su liberoquotidiano

