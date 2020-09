Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 2 settembre Ritorna a risalire la curva epidemiologica in Italia insieme al numero dei tamponi. Sono 1.326 i contagi registrati nelle ultime 24 ore su 102.959 test. La Regione con maggiori positivi è sempre la Lombardia (+237) mentre il Molise è stata l’unica a non avere casi. Continua ad aumentare la pressione sui servizi sanitari. ... Leggi su newsmondo

