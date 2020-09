Coronavirus in Campania, i dati del 1 settembre: 117 nuovi positivi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 1 settembre dell’unità di Crisi regionale riporta 117 nuovi positivi su 5.134 tamponi tamponi effettuati. L’Unita’ di crisi della regione Campania ha reso noto che su 5.134 tamponi sono stati individuati 117 nuovi positivi al Coronavirus di cui 39 viaggiatori (29 casi dalla Sardegna, 10 da Paesi esteri). … Leggi su 2anews

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,1% Regioni con… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'In condizioni attuali impossibile aprire scuole' - PinoDElia1 : RT @radioalfa: Coronavirus in Campania. 117 nuovi positivi, 7 guariti, nessun decesso - tuttonapoli : #Coronavirus, il bollettino della #Campania: 117 nuovi contagi, 39 per rientri da fuori - Italpress : Coronavirus, in Campania 117 nuovi casi -