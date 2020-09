Coronavirus, in Campania 117 nuovi positivi (39 rientrati dalle vacanze) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono 117 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 39 viaggiatori (29 casi dalla Sardegna, 10 da Paesi esteri). Il dato è dell’Unità di crisi della regione, a fronte di 5.134 tamponi. Il totale positivi dall’inizio della pandemia è pari a 7.285 su un totale tamponi di 430.232. Nessun nuovo decesso, per cui il totale è di 446, e 7 guariti, che portano il totale a 4.437, di cui 4.432 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

