Coronavirus, il sociologo: “Ma quale modello italiano? La verità è che pochi Paesi hanno fatto peggio di noi” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “A giudicare dai risultati, sconsiglierei qualsiasi paese di seguire il modello italiano, fatto di ritardi, disorganizzazione, leggerezza nel far rispettare le regole, incapacità di far ripartire l’economia. Siamo al 4° posto in Europa come numero di morti per abitante, e all’ultimo come andamento del Pil 2020”. E’ quanto dichiarato nel corso di un’intervista al Giornale dal sociologo Luca Ricolfi, che si chiede: ”Come si fa a parlare di modello italiano? Se dovessi additare dei modelli, citerei piuttosto quello della Germania e quello della Corea del Sud, due Paesi che molti media stanno descrivendo come attualmente più inguaiati di noi, ma che in realtà si stanno comportando meglio: anche ... Leggi su meteoweb.eu

TgrRai : RT @TgrVeneto: Difficile poter fare previsioni su come e quando l'economia ripartirà a pieno ritmo. Ne abbiamo parlato con Daniele Marini,… - TgrVeneto : Difficile poter fare previsioni su come e quando l'economia ripartirà a pieno ritmo. Ne abbiamo parlato con Daniele… - ByGlance : RT @liubasoncini: Bisogna fare attenzione ai prossimi 4 mesi perché plasmeranno i prossimi 4 anni. L'autunno si prospetta caldissimo x #eco… - liubasoncini : Bisogna fare attenzione ai prossimi 4 mesi perché plasmeranno i prossimi 4 anni. L'autunno si prospetta caldissimo… - lacuocagalante : RT @ChiSaRaz: ??Bisogna fare attenzione ai prossimi quattro #mesi perché plasmeranno i prossimi quattro #anni, dice Giuseppe De Rita https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sociologo Coronavirus, il sociologo: “Ma quale modello italiano? La verità è che pochi Paesi hanno fatto peg ... Meteo Web Brusciano, l’ossimoro della 145^ Festa dei Gigli

Busciano, 1 Settembre – A Brusciano, da mercoledì 26 agosto a martedì 1 settembre 2020, si sarebbe dovuta svolgere la 145esima Festa dei Gigli in Onore di Sant’Antonio di Padova con la partecipazione ...

Brusciano L’ossimoro della 145^ Festa dei Gigli. (Scritto da Antonio Castaldo)

A Brusciano, da mercoledì 26 agosto a martedì 1 settembre 2020, si sarebbe dovuta svolgere la 145esima Festa dei Gigli in Onore di Sant’Antonio di Padova con la partecipazione di sei obelischi in part ...

Busciano, 1 Settembre – A Brusciano, da mercoledì 26 agosto a martedì 1 settembre 2020, si sarebbe dovuta svolgere la 145esima Festa dei Gigli in Onore di Sant’Antonio di Padova con la partecipazione ...A Brusciano, da mercoledì 26 agosto a martedì 1 settembre 2020, si sarebbe dovuta svolgere la 145esima Festa dei Gigli in Onore di Sant’Antonio di Padova con la partecipazione di sei obelischi in part ...