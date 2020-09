Coronavirus, il sindaco di Ventimiglia a Primocanale: “Impensabile fare i tamponi alla frontiera. Si bloccherebbe tutto” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “E’ impensabile bloccare il lavoro e gli scambi commerciali: il danno sarebbe superiore al rischio del contagio”. Così ilsindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino risponde alla proposta di istituire controlli sanitari in entrata e uscita dalla Francia. “Abbiamo cinque valichi – spiega il primo cittadino – se ci mettiamo a fare controlli ovunque si blocca la città e anche oltre” Courtesy Primocanale L'articolo Coronavirus, il sindaco di Ventimiglia a Primocanale: “Impensabile fare i tamponi alla frontiera. Si bloccherebbe tutto” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

primocanale : Coronavirus, cluster alla Spezia ma 'nessuna emergenza' per il sindaco Peracchini - Gesefi_onlus_it : #Ztl , retromarcia di #Appendino (mossa elettorale 'furbetta') Il sindaco abbandona definitivamente il progetto den… - gpcirronis : «Sono stati giorni d’ansia per noi, ma è andato tutto bene. Ringraziamo tutti coloro che in questi giorni ci hanno… - gpcirronis : C’è un caso di Coronavirus ad Orune. Ad annunciarlo, in una comunicazione pubblicata nel sito istituzionale del Com… - DanielaCarta20 : RT @SkyTG24: Un caso di positività al #coronavirus si è registrato in una scuola di #Verbania mentre si svolgevano i corsi di recupero. Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus:sindaco Spezia, c'è cluster ma nessuna emergenza Agenzia ANSA Coronavirus: trascorre weekend di vacanza in paese, poi risulta positiva. Avviata ricerca contatti

Collelongo. Risulta positiva al coronavirus dopo un weekend trascorso nella Marsica. Si tratta di una ragazza che ha soggiornato nel fine settimana a Collelungo. La giovane, era stata sottoposta a ta ...

Due nuovi casi di Coronavirus a Certaldo

A darne notizia ieri la Asl Toscana centro che ha comunicato di aver registrato due nuovi casi di covid-19 nel territorio comunale di Certaldo. "Sono 6 ad oggi i casi - scrive il sindaco Giacomo Cucin ...

Collelongo. Risulta positiva al coronavirus dopo un weekend trascorso nella Marsica. Si tratta di una ragazza che ha soggiornato nel fine settimana a Collelungo. La giovane, era stata sottoposta a ta ...A darne notizia ieri la Asl Toscana centro che ha comunicato di aver registrato due nuovi casi di covid-19 nel territorio comunale di Certaldo. "Sono 6 ad oggi i casi - scrive il sindaco Giacomo Cucin ...