Coronavirus, il dossier del Lazio che accusa la Sardegna: «Un positivo su due ha lasciato l’isola con sintomi da Covid-19». La replica di Solinas: «Nessuna negligenza» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre)Il 59% dei soggetti positivi al Coronavirus scoperti nel Lazio e con «link epidemiologico» con la Sardegna al momento del tampone aveva già manifestato i sintomi della Covid-19. A dirlo è un dossier della Regione Lazio che punta il dito contro la gestione dell’emergenza dell’isola. Tra i «764 casi con link epidemiologico alla regione Sardegna – si legge nel report elaborato dalla Regione Lazio in mano a Il Messaggero -, 449 sono casi con sintomi» da Covid-19. Pronta la replica del governatore sardo Christian Solinas: «Nessuna ... Leggi su open.online

repubblica : Briatore, pochi giorni fa visita (senza mascherina) a Berlusconi: 'Un amico speciale' - repubblica : Coronavirus, corteo di negazionisti: sfilano in migliaia senza mascherine - repubblica : Corteo di negazionisti a Berlino: sfilano in migliaia senza mascherine: 300 arrestati - FarmaciaBolzano : RT @repubblica: La visiera non blocca le gocce contagiose: la simulazione dei ricercatori - Alien1it : #Coronavirus, la visiera non contiene le goccioline di saliva: la simulazione dei ricercatori americani...>>>quindi… -