Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 2 settembre 2020: il trend di contagi e decessi (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'epidemia di Coronavirus in Italia: il bollettino oggi, di mercoledì 2 settembre 2020 . Dopo il balzo di nuovi contagi registrato negli ultimi giorni, i dati di ieri hanno mostrato quella che ... Leggi su today

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 agosto: 1.367 nuovi casi e 13 morti nelle u... - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 26 agosto: 1.367 casi e 13 morti - Corriere : Coronavirus in Italia: 1.411 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore - totia8771 : RT @SkySport: PSG, tre giocatori positivi al Covid-19 DIRETTA ? - Ettore79597694 : RT @francescatotolo: #Bassetti sull’allarmismo mediatico e istituzionale: “Non possiamo continuare a dare ogni sera il bollettino di guerra… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Continua il saliscendi dei contagi. I nuovi casi di coronavirus in Toscana, segnalati nel bollettino di oggi, 2 settembre 2020, sono 69 in più, in aumento rispetto a quelli registrati a ieri (40 posit ...La campagna delle due organizzazioni. “Se l’impatto a breve termine della diffusione della pandemia è stato pagato dalle persone più avanti negli anni, a causa della fragilità dal punto di vista della ...