Coronavirus, il bollettino di oggi 2 settembre, dati di nuovo in aumento: 1326 casi, sei decessi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Processati quasi 103mila tamponi: è record. In Sardegna prima vittima della seconda ondata Covid. Il totale delle vittime in Italia sale a 35.497. Il Molise è la sola regione senza nuovi contagi. Sale ancora il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 109, due in più di... Leggi su repubblica

