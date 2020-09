Coronavirus, i focolai in Italia: la situazione nelle regioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Solo ieri pomeriggio la Protezione Civile ha aggiornato con i dati sul Coronavirus relativi alle ultime 24 ore. Sono 978 i nuovi positivi al virus su 81.050 quelli effettuati. Resta alta l’apprensione per le terapie intensive, ma soprattutto per i nuovi focolai. focolaio in Valle d’Aosta Stando agli ultimi dati sulle regioni, la Valle d’Aosta conta al momento 30 persone positive al Covid-19. Negli scorsi giorni ha fatto notizia il focolaio di otto positivi nel Comune di Courmayeur. Il gruppo aveva fatto una grigliata e ora si trovano in isolamento domiciliare, senza sintomi. focolaio a Orgosolo La Sardegna è l’osservata speciale di questo periodo dopo i moltissimi vip tornati dalle vacanze che hanno rivelato di essere positivi al Covid. A ... Leggi su thesocialpost

