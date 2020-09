Coronavirus, Galli: "Fare arieggiare aule almeno 5 minuti ogni ora" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Milano, 2 settembre 2020 - Mancano pochi giorni all'attesa riapertura delle scuole dopo lo stop dovuto all'emergenza Covid-19 e il dibattito sulla sicurezza nelle aule è sempre acceso. "Dobbiamo ... Leggi su ilgiorno

fanpage : Galli: “Crisanti ha ragione, servono 300mila tamponi al giorno. Noi esultiamo per 90mila” - fanpage : #Galli: 'Impossibile portare la mascherina in aula per 5 ore' - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @SkyTG24 @lastampa @gazzetta @rainews @nonelarena @tgla7 @corriere @Alberto_Cirio Il #Piemonte se ne faccia una ragione:… - PaoloBersani : @LaStampa @SkyTG24 @robersperanza @gazzetta @rainews @nonelarena @tgla7 @corriere @FIGC @Alberto_Cirio Se ne faccia… - aroundlab : Coronavirus, Galli: 'Fare arieggiare aule almeno 5 minuti ogni ora' L'infettivologo del Sacco: 'Estate poco moriger… -