Coronavirus: Francia, i contagi di nuovo oltre 7.000 (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - PARIGI, 02 SET - Per la seconda volta dopo venerdì della scorsa settimana, i nuovi positivi in 24 ore superano in Francia quota 7.000, 7.017, ma i tamponi hanno superato per la prima volta ...

(ANSA) - PARIGI, 02 SET - Per la seconda volta dopo venerdì della scorsa settimana, i nuovi positivi in 24 ore superano in Francia quota 7.000 (7.017) ma i tamponi hanno superato per la prima volta qu ...

