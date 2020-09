Coronavirus: Francia, i contagi di nuovo oltre 7.000 (Di mercoledì 2 settembre 2020) PARIGI, 02 SET - Per la seconda volta dopo venerdì della scorsa settimana, i nuovi positivi in 24 ore superano in Francia quota 7.000, 7.017, ma i tamponi hanno superato per la prima volta quota 1 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Roma, 2 settembre 2020 - Coronavirus, mentre il governo pone il voto di fiducia sul decreto che proroga lo stato di emergenza epidemiologica, a fare il punto è il ministro della Salute Roberto Speranz ...

Altri 7.017 casi positivi al Covid-19 sono stati registrati in Francia nelle ultime 24 ore. In totale, sono state identificate 43 nuovi focolai, secondo l’ultimo rapporto pubblicato mercoledì ...

